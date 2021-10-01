3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана

С 15 сентября 2021 года Министерство труда РД запустило интерактивный сайт для соцзащиты жителей региона. На данный момент более 3000 человек получают социальную поддержку через этот портал.

Сайт был разработан в целях перевода в электронный вид больше 50 услуг, которые предоставляются учреждениями социальной защиты населения Министерства труда республики и позволяет дагестанцам получать их прямо из дома.



Было запущено и мобильное приложение «Соцзащита»: приложение можно скачать бесплатно, а установить его можно через Google Play и App Store.



С помощью приложения дагестанцы могут ознакомиться с актуальными сведениями о способах социальной поддержки и узнать статус поданного заявления на разные виды пособий.



Чтобы войти в кабинет приложения, требуется наличие учетной записи портала Госуслуг.

