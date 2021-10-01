ЗАМАНА - 3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана

3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана

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01 октября, 2021. Пятница 15:59
3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана

С 15 сентября 2021 года Министерство труда РД запустило интерактивный сайт для соцзащиты жителей региона. На данный момент более 3000 человек получают социальную поддержку через этот портал.

3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана
Общество

Сайт был разработан в целях перевода в электронный вид больше 50 услуг, которые предоставляются учреждениями социальной защиты населения Министерства труда республики и позволяет дагестанцам получать их прямо из дома.
    
Было запущено и мобильное приложение «Соцзащита»: приложение можно скачать бесплатно, а установить его можно через Google Play и App Store.
  
С помощью приложения дагестанцы могут ознакомиться с актуальными сведениями о способах социальной поддержки и узнать статус поданного заявления на разные виды пособий.

Чтобы войти в кабинет приложения, требуется наличие учетной записи портала Госуслуг.

 

 

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