Сайт был разработан в целях перевода в электронный вид больше 50 услуг, которые предоставляются учреждениями социальной защиты населения Министерства труда республики и позволяет дагестанцам получать их прямо из дома.
Было запущено и мобильное приложение «Соцзащита»: приложение можно скачать бесплатно, а установить его можно через Google Play и App Store.
С помощью приложения дагестанцы могут ознакомиться с актуальными сведениями о способах социальной поддержки и узнать статус поданного заявления на разные виды пособий.
Чтобы войти в кабинет приложения, требуется наличие учетной записи портала Госуслуг.
3000 тысячи граждан уже используют интерактивный портал, внедренный Минтрудом Дагестана
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 15:59
С 15 сентября 2021 года Министерство труда РД запустило интерактивный сайт для соцзащиты жителей региона. На данный момент более 3000 человек получают социальную поддержку через этот портал.
Сайт был разработан в целях перевода в электронный вид больше 50 услуг, которые предоставляются учреждениями социальной защиты населения Министерства труда республики и позволяет дагестанцам получать их прямо из дома.
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