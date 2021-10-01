Сергей Меликов, прежде всего, поздравил депутатов ГосДумы России и депутатов Народного Собрания РД 7-го созыва и пожелал успехов в будущей сложной, но необходимой для дагестанских жителей работе. Подробнее можно прочитать на сайте правительства Дагестана.
Сергей Меликов принял участие в первой сессии Народного Собрания РД VII созыва
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 15:55
Вчера, 30 сентября, в Махачкале была проведена первая сессия Народного Собрания РД 7-го созыва. В ней поучаствовал врио руководителя Дагестана Сергей Меликов.
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