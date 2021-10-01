Яхья Бучаев принял участие в открытии соревнований «Знатоки правил дорожного движения»

В рамках программы «Знатоки дорожного движения» в РЦО была проведена церемония награждения победителей и призёров соревнований по судомодельному спорту и регионального конкурса на лучшую методическую разработку на тему профилактики экстремизма.

Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поучаствовал в церемонии. После награждения стартовали соревнования среди отрядов юных инспекторов движения.

Участвовали в конкурсе 20 команд из 7 городов и 6 районов региона На соревнованиях требовалось показать свои знания в правилах дорожного движения, демонстрировать умение кататься на велосипеде и способность предоставить доврачебную медицинскую помощь.

В конце мероприятия было проведено праздничное награждение команд, победителей и призеров конкурса.