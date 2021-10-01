Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поучаствовал в церемонии. После награждения стартовали соревнования среди отрядов юных инспекторов движения.
Участвовали в конкурсе 20 команд из 7 городов и 6 районов региона На соревнованиях требовалось показать свои знания в правилах дорожного движения, демонстрировать умение кататься на велосипеде и способность предоставить доврачебную медицинскую помощь.
В конце мероприятия было проведено праздничное награждение команд, победителей и призеров конкурса.