ЗАМАНА - Яхья Бучаев принял участие в открытии соревнований «Знатоки правил дорожного движения»

Яхья Бучаев принял участие в открытии соревнований «Знатоки правил дорожного движения»

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01 октября, 2021. Пятница 15:12
Яхья Бучаев принял участие в открытии соревнований «Знатоки правил дорожного движения»

В рамках программы «Знатоки дорожного движения» в РЦО была проведена церемония награждения победителей и призёров соревнований по судомодельному спорту и регионального конкурса на лучшую методическую разработку на тему профилактики экстремизма. 

Яхья Бучаев принял участие в открытии соревнований «Знатоки правил дорожного движения»
Общество

Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев поучаствовал в церемонии.  После награждения стартовали соревнования среди отрядов юных инспекторов движения. 

Участвовали в конкурсе 20 команд из 7 городов и 6 районов региона На соревнованиях требовалось показать свои знания в правилах дорожного движения, демонстрировать умение кататься на велосипеде и способность предоставить доврачебную медицинскую помощь.

В конце мероприятия было проведено праздничное награждение команд, победителей и призеров конкурса.

 

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