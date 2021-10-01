В Дагестане была проведена благотворительная акция ко Дню пожилого человека

В честь праздника Дня пожилого человека и в рамках программы «Центр культуры и досуга для пожилых людей «Общение» была проведена благотворительная акция «Сердцу милые седины», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ВОД «Матери России».

Волонтеры движения «Матери России» и участники проекта «Забота рядом», а также работники Централизованной библиотечной системы Каспийска навестили пенсионеров, дабы поздравить их с праздником и подарить продуктовые наборы. Депутат Народного Собрания Заур Расулов вручил пожилым людям конверты с денежным вознаграждением.

Также пенсионеров с праздником поздравили ученики СОШ № 2 – прочитали им стихи, а после этого приятно побеседовали.

Акция проходила при помощи депутата Народного Собрания Дагестана от «Единой России» и предпринимателей.