ЗАМАНА - В Дагестане была проведена благотворительная акция ко Дню пожилого человека

В Дагестане была проведена благотворительная акция ко Дню пожилого человека

Автор
01 октября, 2021. Пятница 14:00
В Дагестане была проведена благотворительная акция ко Дню пожилого человека

В честь праздника Дня пожилого человека и в рамках программы «Центр культуры и досуга для пожилых людей «Общение» была проведена благотворительная акция «Сердцу милые седины», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ВОД «Матери России».

В Дагестане была проведена благотворительная акция ко Дню пожилого человека
Общество

Волонтеры движения «Матери России» и участники проекта «Забота рядом», а также работники Централизованной библиотечной системы Каспийска навестили пенсионеров, дабы поздравить их с праздником и подарить продуктовые наборы. Депутат Народного Собрания Заур Расулов вручил пожилым людям конверты с денежным вознаграждением.

Также пенсионеров с праздником поздравили ученики СОШ № 2 – прочитали им стихи, а после этого приятно побеседовали.

Акция проходила при помощи депутата Народного Собрания Дагестана от «Единой России» и предпринимателей.

 

Прочитано 64 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top