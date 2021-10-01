Волонтеры движения «Матери России» и участники проекта «Забота рядом», а также работники Централизованной библиотечной системы Каспийска навестили пенсионеров, дабы поздравить их с праздником и подарить продуктовые наборы. Депутат Народного Собрания Заур Расулов вручил пожилым людям конверты с денежным вознаграждением.
Также пенсионеров с праздником поздравили ученики СОШ № 2 – прочитали им стихи, а после этого приятно побеседовали.
Акция проходила при помощи депутата Народного Собрания Дагестана от «Единой России» и предпринимателей.