В XXI веке люди смогут жить до 130 лет

Автор Мадина

Исследования демонстрируют, что предел жизни человека оценивается в 150 лет. Другие работы показывают, что предела сроку человеческой жизни может и не быть вовсе. Статья об этом была опубликована в Royal Society Open.