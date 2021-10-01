Исследование основано на анализе сведений 1100 людей из 13 стран, которые считаются долгожителями. Исследователи заметили, что на нашей планете растет число людей, живущих больше 100 лет.
В XXI веке люди смогут жить до 130 лет
- Автор Мадина
- 01 октября, 2021. Пятница 13:17
Исследования демонстрируют, что предел жизни человека оценивается в 150 лет. Другие работы показывают, что предела сроку человеческой жизни может и не быть вовсе. Статья об этом была опубликована в Royal Society Open.
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