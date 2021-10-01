ЗАМАНА - В XXI веке люди смогут жить до 130 лет

В XXI веке люди смогут жить до 130 лет

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01 октября, 2021. Пятница 13:17
В XXI веке люди смогут жить до 130 лет

Исследования демонстрируют, что предел жизни человека оценивается в 150 лет. Другие работы показывают, что предела сроку человеческой жизни может и не быть вовсе. Статья об этом была опубликована в Royal Society Open.

В XXI веке люди смогут жить до 130 лет
Общество

Исследование основано на анализе сведений 1100 людей из 13 стран, которые считаются долгожителями. Исследователи заметили, что на нашей планете растет число людей, живущих больше 100 лет.

 

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