«Локдаун объявлять не будем», — отметила Голикова.
О том, что карантин в стране вводить не будут, ранее сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В России из-за коронавируса карантин вводиться не будет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.
«Локдаун объявлять не будем», — отметила Голикова.
О том, что карантин в стране вводить не будут, ранее сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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