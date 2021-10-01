ЗАМАНА - Голикова оценила возможность введения карантина из-за коронавируса в России

Голикова оценила возможность введения карантина из-за коронавируса в России

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01 октября, 2021. Пятница 13:10
Голикова оценила возможность введения карантина из-за коронавируса в России

В России из-за коронавируса карантин вводиться не будет. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова приводит РИА Новости.

Голикова оценила возможность введения карантина из-за коронавируса в России
Общество

 «Локдаун объявлять не будем», — отметила Голикова.

О том, что карантин в стране вводить не будут, ранее сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

 

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