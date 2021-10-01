ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем пожилых людей

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем пожилых людей

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01 октября, 2021. Пятница 11:26
Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем пожилых людей

1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. Сегодня с поздравительным обращением к жителям Дагестана обратился врио руководителя региона Сергей Меликов.

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Международным днем пожилых людей
Общество

В своей речи Меликов отметил, что в этот праздник по традиции мы благодарим родителей, учителей и старших товарищей, на чьем жизненном опыте и мудрости строится современное общество.

 

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