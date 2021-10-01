ЗАМАНА - В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет

В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет

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01 октября, 2021. Пятница 10:22
В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет

Авиакомпания Azur Air в октябре запустит постоянные авиарейсы из аэропорта Махачкалы в Дубай (ОАЭ), а также в города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада, информирует пресс-служба аэропорта.

В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет
Общество

Как сообщают, полеты в Хургаду стартуют с 5 октября, в Шарм-эш-Шейх - с 6 октября, первый рейс в Дубай произойдет 22 октября.

 

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