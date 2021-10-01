В октябре из аэропорта Махачкалы откроются регулярные рейсы в ОАЭ и Египет

Автор Мадина

Авиакомпания Azur Air в октябре запустит постоянные авиарейсы из аэропорта Махачкалы в Дубай (ОАЭ), а также в города Египта Шарм-эш-Шейх и Хургада, информирует пресс-служба аэропорта.