Организаторы мероприятия – министерство информации и печати Дагестана.
По словам министра Умаросмана Гаджиева такие мероприятия важно проводить в журналистском сообществе.
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В Национальной библиотеке Махачкалы прошли семинарские занятия, посвященные информационному противодействию терроризму в интернете.
Организаторы мероприятия – министерство информации и печати Дагестана.
По словам министра Умаросмана Гаджиева такие мероприятия важно проводить в журналистском сообществе.
Подробнее – здесь.
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