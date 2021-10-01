ЗАМАНА - В Дагестане рассказали о информационном противодействии терроризму

В Дагестане рассказали о информационном противодействии терроризму

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01 октября, 2021. Пятница 10:03
В Дагестане рассказали о информационном противодействии терроризму

В Национальной библиотеке Махачкалы прошли семинарские занятия, посвященные  информационному противодействию терроризму в интернете.

В Дагестане рассказали о информационном противодействии терроризму
Общество

 Организаторы мероприятия – министерство информации и печати Дагестана.

По словам министра Умаросмана Гаджиева такие мероприятия важно проводить в журналистском сообществе.

Подробнее – здесь.

 

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