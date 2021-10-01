ЗАМАНА - В Дагестане отметили 70-летие табасаранского писателя Гусейна Абдурахманова

В Дагестане отметили 70-летие табасаранского писателя Гусейна Абдурахманова

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01 октября, 2021. Пятница 09:26
В Дагестане отметили 70-летие табасаранского писателя Гусейна Абдурахманова

В Хивском районе накануне прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 70-летию популярного табасаранского автора, поэта и публициста Гусейна Абдурахманова.

В Дагестане отметили 70-летие табасаранского писателя Гусейна Абдурахманова
Общество

Открыл мероприятие с теплыми словами в адрес юбиляра и гостей руководитель МО «Хивский район» Ярмет Ярметов. К своему 70-летию писатель Гусейн Магомедович пришел сложившимся, зрелым человеком. Автор своими творениями обогатил не только литературу табасаранцев, но и внёс большой вклад в сокровищницу культуры Дагестана.

 

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