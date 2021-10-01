В Дагестане отметили 70-летие табасаранского писателя Гусейна Абдурахманова

В Хивском районе накануне прошло праздничное мероприятие, приуроченное к 70-летию популярного табасаранского автора, поэта и публициста Гусейна Абдурахманова.

Открыл мероприятие с теплыми словами в адрес юбиляра и гостей руководитель МО «Хивский район» Ярмет Ярметов. К своему 70-летию писатель Гусейн Магомедович пришел сложившимся, зрелым человеком. Автор своими творениями обогатил не только литературу табасаранцев, но и внёс большой вклад в сокровищницу культуры Дагестана.