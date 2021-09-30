В рамках экскурсии форумчане побеседовали с местными жителями на тему профилактики радикальных идеологий и высказали свое мнение по такой проблеме. Далее в храме Георгия Победоносца участники экскурсии возложили цветы к могилам жертв теракта 2018 года.
После этого заместитель имама мечети «Реликвий» Мурад Магомедов показал форумчанам мечеть и описал историю ее появления.
Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2021. Четверг 16:24
Участники 8-го Международного молодежного межрелигиозного форума приехали на экскурсию в Кизляр, информирует пресс-служба Миннаца региона.
В рамках экскурсии форумчане побеседовали с местными жителями на тему профилактики радикальных идеологий и высказали свое мнение по такой проблеме. Далее в храме Георгия Победоносца участники экскурсии возложили цветы к могилам жертв теракта 2018 года.