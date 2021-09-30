ЗАМАНА - Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр

Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр

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30 сентября, 2021. Четверг 16:24
Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр

Участники 8-го Международного молодежного межрелигиозного форума приехали на экскурсию в Кизляр, информирует пресс-служба Миннаца региона.

Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр
Общество

В рамках экскурсии форумчане побеседовали с местными жителями на тему профилактики радикальных идеологий и высказали свое мнение по такой проблеме. Далее в храме Георгия Победоносца участники экскурсии возложили цветы к могилам жертв теракта 2018 года.

После этого заместитель имама мечети «Реликвий» Мурад Магомедов показал форумчанам мечеть и описал историю ее появления. 

 

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