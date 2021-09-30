Участники Международного религиозного форума посетили Кизляр

В рамках экскурсии форумчане побеседовали с местными жителями на тему профилактики радикальных идеологий и высказали свое мнение по такой проблеме. Далее в храме Георгия Победоносца участники экскурсии возложили цветы к могилам жертв теракта 2018 года.



После этого заместитель имама мечети «Реликвий» Мурад Магомедов показал форумчанам мечеть и описал историю ее появления.