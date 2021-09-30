Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

Туристический поток в Дагестан к 2030 году должен вырасти в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом, рассказали в среду в пресс-службе Министерства туризма региона, ссылаясь на врио министра Эмина Мерданова.

"Нам нужно до 2030 года увеличить туристический поток в Дагестана в 2,2 раза, число работающих в области туризма - в 1,8 раза и увеличить экспорт услуг в 3 раза относительно 2019 года", - цитируются слова министра.