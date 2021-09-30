ЗАМАНА - Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

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30 сентября, 2021. Четверг 14:49
Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году

Туристический поток в Дагестан к 2030 году должен вырасти в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом, рассказали в среду в пресс-службе Министерства туризма региона, ссылаясь на врио министра Эмина Мерданова.

Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году
Общество

"Нам нужно до 2030 года увеличить туристический поток в Дагестана в 2,2 раза, число работающих в области туризма - в 1,8 раза и увеличить экспорт услуг в 3 раза относительно 2019 года", - цитируются слова министра.

Как он заявил, дабы достигнуть этой цели, в программу Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2030 года предложена модель развития туризма на 5 приоритетных туристских местах региона. 

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