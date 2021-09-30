ЗАМАНА - Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза

Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза

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30 сентября, 2021. Четверг 14:43
Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза

По сведениям Московской биржи на начало сентября текущего года, дагестанцы открыли примерно 27 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза
Общество

Если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года, число ИИС увеличилось в 2 раза, информирует пресс-служба Отделения – Национального банка по Дагестану.

В рейтинге по числу открытых ИИС Дагестана занимает 2 место в Северо-Кавказском федеральном округе после Ставропольского края. Подробнее можно прочитать тут.

 

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