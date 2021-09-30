ЗАМАНА - В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР

В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР

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30 сентября, 2021. Четверг 14:29
В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР
Вчера, 29 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова было проведено собрание на тему работы территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».
В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР
Общество

Начиная собрание, Нюсрет Омаров заметил, что в целях быстрого развития экономики, улучшения уровня жизни людей, диверсификации экономики моногородов созданы 2 территории опережающего развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». 

В конце собрания Первый вице-премьер республики поручил региональным министерствам и ведомствам, а также руководителям моногородов обеспечить установленное количество рабочих мест. Подробнее можно прочитать тут.

 

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