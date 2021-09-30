Начиная собрание, Нюсрет Омаров заметил, что в целях быстрого развития экономики, улучшения уровня жизни людей, диверсификации экономики моногородов созданы 2 территории опережающего развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».
В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2021. Четверг 14:29
Вчера, 29 сентября, под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова было проведено собрание на тему работы территорий опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».
В конце собрания Первый вице-премьер республики поручил региональным министерствам и ведомствам, а также руководителям моногородов обеспечить установленное количество рабочих мест. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году
- Власти Дагестана планируют увеличить турпоток в регион в 2,2 раза к 2030 году
- Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза
- Количество частных инвесторов в Дагестане увеличилось в 2 раза
- В Дагестане активизируют работу по оказанию мер поддержки резидентам ТОСЭР