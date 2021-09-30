ЗАМАНА - В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля

В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля

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30 сентября, 2021. Четверг 13:21
В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 23 888 новых случаев коронавируса — это рекорд с 25 июля. В общем с начала эпидемии заразилось 7 511 026 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 30 сентября.

В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля
Общество

 За последние 24 часа скончались 867 человек с коронавирусом, в общем с начала эпидемии погибли 207 255 пациентов.

 

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