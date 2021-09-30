В России выявили больше 23 тысяч случаев коронавируса впервые с июля

Автор Мадина

В России за прошедшие 24 часа обнаружили 23 888 новых случаев коронавируса — это рекорд с 25 июля. В общем с начала эпидемии заразилось 7 511 026 человек. Об этом информируют на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 30 сентября.