ЗАМАНА - Султан Хамзаев рассказал участникам «Каспий –– 2021» о вреде алкоголизма и наркомании

Султан Хамзаев рассказал участникам «Каспий –– 2021» о вреде алкоголизма и наркомании

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30 сентября, 2021. Четверг 09:42
Султан Хамзаев рассказал участникам «Каспий –– 2021» о вреде алкоголизма и наркомании

Участники Международного молодежного форума «Каспий – 2021» встретились с депутатом Государственной Думы, руководителем федпроекта «Трезвая Россия» Султаном Хамзаевым.

Султан Хамзаев рассказал участникам «Каспий –– 2021» о вреде алкоголизма и наркомании
Общество

 Хамзаев рассказал молодежи о проблеме наркомании и алкоголизма в стране.

Он подробно рассказал о проекте «Трезвая Россия», подчеркнув, что проект начал свою работу еще 9 лет назад.

«С этой проблемой мы боремся до сих пор. Работа сложная и временами, не скрою, опасная», - подчеркнул Хамзаев.

Также Султан Хамзаев обратил внимание слушателей на демографическую проблему. С ней сталкиваются даже на Кавказе, где растет количество разводов.

После основного выступления мероприятие перешло в формат «Вопрос – ответ».

Подробнее – здесь.

 

 

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