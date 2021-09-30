Султан Хамзаев рассказал участникам «Каспий –– 2021» о вреде алкоголизма и наркомании

Хамзаев рассказал молодежи о проблеме наркомании и алкоголизма в стране.

Он подробно рассказал о проекте «Трезвая Россия», подчеркнув, что проект начал свою работу еще 9 лет назад.

«С этой проблемой мы боремся до сих пор. Работа сложная и временами, не скрою, опасная», - подчеркнул Хамзаев.

Также Султан Хамзаев обратил внимание слушателей на демографическую проблему. С ней сталкиваются даже на Кавказе, где растет количество разводов.

После основного выступления мероприятие перешло в формат «Вопрос – ответ».

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