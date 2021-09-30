Хамзаев рассказал молодежи о проблеме наркомании и алкоголизма в стране.
Он подробно рассказал о проекте «Трезвая Россия», подчеркнув, что проект начал свою работу еще 9 лет назад.
«С этой проблемой мы боремся до сих пор. Работа сложная и временами, не скрою, опасная», - подчеркнул Хамзаев.
Также Султан Хамзаев обратил внимание слушателей на демографическую проблему. С ней сталкиваются даже на Кавказе, где растет количество разводов.
После основного выступления мероприятие перешло в формат «Вопрос – ответ».
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