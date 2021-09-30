На Международном молодежном форуме «Каспий – 2021» обсудили вопросы патриотического воспитания

В панельной дискуссии приняла участие Ольга Литвинова – руководитель направления по сохранению исторической памяти Координационного совета организаций российских соотечественников в Сербии, заместитель руководителя ВОД «Волонтеры Победы» Людмила Князькова и другие.

Все выступающие отметили важность патриотического воспитания молодежи.

По словам замминистра по делам молодежи Сиражуддина Галимова, форум «Каспий» с 2011 года основным своим направлением считает как раз патриотику.

В рамках панельной дискуссии участники обсудили современные формы и методы патриотического воспитания и обменялись опытом.

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