На Международном молодежном форуме «Каспий – 2021» обсудили вопросы патриотического воспитания
- Автор Шахри
- 30 сентября, 2021. Четверг 09:35
В панельной дискуссии приняла участие Ольга Литвинова – руководитель направления по сохранению исторической памяти Координационного совета организаций российских соотечественников в Сербии, заместитель руководителя ВОД «Волонтеры Победы» Людмила Князькова и другие.
Все выступающие отметили важность патриотического воспитания молодежи.
По словам замминистра по делам молодежи Сиражуддина Галимова, форум «Каспий» с 2011 года основным своим направлением считает как раз патриотику.
В рамках панельной дискуссии участники обсудили современные формы и методы патриотического воспитания и обменялись опытом.
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