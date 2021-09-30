Меликов заметил, что организация такого крупного форума, где стали участниками делегации из разных регионов страны и зарубежья — знаменательное событие для всей республики.
Сергей Меликов принял участие в закрытии Международного молодежного форума «Каспий-2021»
- Автор Мадина
- 30 сентября, 2021. Четверг 08:13
Врио главы Дагестана Сергей Меликов вчера, 29 сентября, поучаствовал в церемонии закрытия Международного молодежного форума «Каспий-2021», пишет пресс-служба правительства региона.
Как он отметил, «Каспий» становится традиционным символом молодежи, образованности и успеха. Подробнее можно прочитать тут.
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