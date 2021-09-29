ЗАМАНА - Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки

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29 сентября, 2021. Среда 15:38
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в России выявили 857 смертей пациентов с коронавирусом — показатель обновляет максимум 2 день подряд, информирует РИА Новости.
Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
Общество

Например, в Москве скончались 65 пациентов, в Санкт-Петербурге — 60, в Свердловской области — 41 человек.

Накануне заявляли о 852 летальных исходах. Всего за весь период эпидемии скончались 206 388 человек.

 

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