ЗАМАНА - В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»

В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»

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29 сентября, 2021. Среда 15:26
В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»

В Махачкале стартовала работа Международной научно-практической конференции «Электронный век науки». Исследователи, преподаватели, Руководители научных центров, институтов и библиотек России собрались обсудить тему: «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».

В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»
Общество

Конференция проходит с 27 сентября по 1 октября. Организаторами являются Библиотека по естественным наукам Российской академии наук и ДГУ.

Далее мероприятие переместится в Дербент, где будет идти заочная часть с участием гостей из других стран. Подробнее можно прочитать тут.

 

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