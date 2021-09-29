Конференция проходит с 27 сентября по 1 октября. Организаторами являются Библиотека по естественным наукам Российской академии наук и ДГУ.
В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 15:26
В Махачкале стартовала работа Международной научно-практической конференции «Электронный век науки». Исследователи, преподаватели, Руководители научных центров, институтов и библиотек России собрались обсудить тему: «Информационное и ресурсное обеспечение научной деятельности в контексте цифровой трансформации».
Далее мероприятие переместится в Дербент, где будет идти заочная часть с участием гостей из других стран. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- В Махачкале завершился IX Региональный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары»
- Россия обновила максимум по числу смертей от COVID-19 за сутки
- В Махачкале стартовала международная научно-практическая конференция «Электронный век науки»
- Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»
- В 2021 году в Дагестане отремонтируют 4 км автомобильной дороги Мамедкала – Хучни