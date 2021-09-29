ЗАМАНА - Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»

Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»

Автор
29 сентября, 2021. Среда 14:28
Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»

Впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года России» стартует всенародное голосование, пишет "МирМол".

Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»
Общество

В официальной группе социальной сети Viber работает специальный чат-бот, при помощи которого можно сделать свой выбор. От Дагестана в конкурсе участвует учитель обществознания Гимназии культуры и мира города Дербента Гаджимирза Марданов.

Чтобы отдать за него голос, необходимо перейти по ссылке https://www.viber.com/teacheroftheyear, выбрать регион и предмет, который учитель преподает — историю и обществознание. 3 октября будет названо имя победителя всенародного голосования.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top