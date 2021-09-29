Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»

В официальной группе социальной сети Viber работает специальный чат-бот, при помощи которого можно сделать свой выбор. От Дагестана в конкурсе участвует учитель обществознания Гимназии культуры и мира города Дербента Гаджимирза Марданов.



Чтобы отдать за него голос, необходимо перейти по ссылке https://www.viber.com/teacheroftheyear, выбрать регион и предмет, который учитель преподает — историю и обществознание. 3 октября будет названо имя победителя всенародного голосования.