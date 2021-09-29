В официальной группе социальной сети Viber работает специальный чат-бот, при помощи которого можно сделать свой выбор.
От Дагестана в конкурсе участвует учитель обществознания Гимназии культуры и мира города Дербента Гаджимирза Марданов.
Чтобы отдать за него голос, необходимо перейти по ссылке https://www.viber.com/teacheroftheyear, выбрать регион и предмет, который учитель преподает — историю и обществознание. 3 октября будет названо имя победителя всенародного голосования.
Учитель из Дагестана участвует во всенародном голосовании конкурса «Учитель года России»
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 14:28
Впервые в истории Всероссийского конкурса «Учитель года России» стартует всенародное голосование, пишет "МирМол".
В официальной группе социальной сети Viber работает специальный чат-бот, при помощи которого можно сделать свой выбор.
От Дагестана в конкурсе участвует учитель обществознания Гимназии культуры и мира города Дербента Гаджимирза Марданов.
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