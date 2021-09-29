ЗАМАНА - В Махачкале реконструируют улицу Коркмасова

В Махачкале реконструируют улицу Коркмасова

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29 сентября, 2021. Среда 13:42
В Махачкале реконструируют улицу Коркмасова

Информация об этом поступила от мэра Махачкалы, который опубликовал видео на своей странице в Instagram.

 Как отметил Дадаев, с 29 сентября работы будут вестись от дома №4 до дома №10, следующим станет участок от дома №10 до пересечения с улицей Толстого.

 

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