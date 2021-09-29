В акции могут участвовать те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В рамках акции они получат возможность бесплатно пользоваться интернетом.
В пункте вакцинации, который находится в здании Русского драматического театра, с 28 августа началась поощрительная акция для людей старше 60 лет.
В акции могут участвовать те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В рамках акции они получат возможность бесплатно пользоваться интернетом.
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