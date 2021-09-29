ЗАМАНА - Вакцинированные дагестанцы старше 60 лет могут принять участие в поощрительной акции

Вакцинированные дагестанцы старше 60 лет могут принять участие в поощрительной акции

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29 сентября, 2021. Среда 13:25
Вакцинированные дагестанцы старше 60 лет могут принять участие в поощрительной акции

В пункте вакцинации, который находится в здании Русского драматического театра, с 28 августа началась поощрительная акция для людей старше 60 лет.

Вакцинированные дагестанцы старше 60 лет могут принять участие в поощрительной акции
Общество

В акции могут участвовать те граждане, которые прошли вакцинацию от коронавируса. В рамках акции они получат возможность бесплатно пользоваться интернетом. 

 

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