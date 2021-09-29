Большая часть из этих сооружений была построена еще во времена СССР, на сегодняшний день они не выдерживают во множество раз выросшую нагрузку.
В республике Дагестан эта ситуация осложняется частыми сходами селей и размытием автодорожных конструкций сильными ливнями.
Правительство РФ в будущие 3 года на модернизацию аварийных мостов и постройку путепроводов на дорогах регионального и местного значения планирует выделить из федерального бюджета 287,8 миллиардов рублей.
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Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
- Автор Мадина
- 29 сентября, 2021. Среда 11:15
Региональная сеть автодорог РФ насчитывается около 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом около 7 процентов из них пребывают в аварийном состоянии, пишет РИА "Дагестан".
Большая часть из этих сооружений была построена еще во времена СССР, на сегодняшний день они не выдерживают во множество раз выросшую нагрузку.
В республике Дагестан эта ситуация осложняется частыми сходами селей и размытием автодорожных конструкций сильными ливнями.
Правительство РФ в будущие 3 года на модернизацию аварийных мостов и постройку путепроводов на дорогах регионального и местного значения планирует выделить из федерального бюджета 287,8 миллиардов рублей.
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