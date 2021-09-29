ЗАМАНА - Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

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29 сентября, 2021. Среда 11:15
Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы

Региональная сеть автодорог РФ насчитывается около 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом около 7 процентов из них пребывают в аварийном состоянии, пишет РИА "Дагестан".

Росавтодор в ближайшие два года выделит Дагестану порядка 1,4 млрд рублей на мосты и путепроводы
Общество

Большая часть из этих сооружений была построена еще во времена СССР, на сегодняшний день они не выдерживают во множество раз выросшую нагрузку. В республике Дагестан эта ситуация осложняется частыми сходами селей и размытием автодорожных конструкций сильными ливнями. Правительство РФ в будущие 3 года на модернизацию аварийных мостов и постройку путепроводов на дорогах регионального и местного значения планирует выделить из федерального бюджета 287,8 миллиардов рублей. 
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