ЗАМАНА - Откидной пандус для «инвалида-колясочника» установят в махачкалинской многоэтажке

Откидной пандус для «инвалида-колясочника» установят в махачкалинской многоэтажке

Автор
29 сентября, 2021. Среда 08:56
Откидной пандус для «инвалида-колясочника» установят в махачкалинской многоэтажке

Откидной пандус для маломобильного гражданина разместят в одном из многоэтажных домов Махачкалы. Вероятность его размещения оценили сотрудники Госжилинспекции, УК-дома и общественники, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу отделения ОНФ по региону.

Откидной пандус для «инвалида-колясочника» установят в махачкалинской многоэтажке
Общество

Нужно заметить, что инвалид I группы, попросил установить пандус президента России Владимира Путина. Как он уточнил, до обращения к Владимиру Путину все дагестанские службы более года просто игнорировали его просьбу.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top