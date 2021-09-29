Откидной пандус для «инвалида-колясочника» установят в махачкалинской многоэтажке

Откидной пандус для маломобильного гражданина разместят в одном из многоэтажных домов Махачкалы. Вероятность его размещения оценили сотрудники Госжилинспекции, УК-дома и общественники, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу отделения ОНФ по региону.

Нужно заметить, что инвалид I группы, попросил установить пандус президента России Владимира Путина. Как он уточнил, до обращения к Владимиру Путину все дагестанские службы более года просто игнорировали его просьбу.