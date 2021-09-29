На сессии выберут Председателя НС РД, а также его заместителей.
Кроме того, будет определена структура дагестанского парламента.
Завтра, 30 сентября, состоится первая сессия Народного собрания седьмого созыва.
На сессии выберут Председателя НС РД, а также его заместителей.
Кроме того, будет определена структура дагестанского парламента.
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