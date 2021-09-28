Присутствовавший на мероприятии руководитель миннаца РД Энрик Муслимов отметил важность поднимаемых вопросов.
Его поддержал председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов.
Доктор исламских и арабских исследований в области исламского права из Египта Адхам Таммам Фарраджа Абдуррахман считает, что нужно объединить в этой борьбе усилия светских и религиозных ученых.
Участниками конференции также стал ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Дмитрий Асратян, уполномоченный по правам ребёнка в РД Марина Ежова и другие.