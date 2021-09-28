ЗАМАНА - Профилактику и противодействие терроризму обсудили на Межрелигиозном форуме в Махачкале

Профилактику и противодействие терроризму обсудили на Межрелигиозном форуме в Махачкале

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28 сентября, 2021. Вторник 17:51
Профилактику и противодействие терроризму обсудили на Межрелигиозном форуме в Махачкале

Сегодня на Межрелигиозном форуме обсудили вопросы международного опыта профилактики и противодействия идеологии терроризма.

Профилактику и противодействие терроризму обсудили на Межрелигиозном форуме в Махачкале
Общество

Присутствовавший на мероприятии руководитель миннаца РД Энрик Муслимов отметил важность поднимаемых вопросов.

Его поддержал председатель муфтията Дагестана Мухаммад Майранов.

Доктор исламских и арабских исследований в области исламского права из Египта Адхам Таммам Фарраджа Абдуррахман считает, что нужно объединить в этой борьбе усилия светских  и религиозных ученых.

 Участниками конференции также стал ведущий редактор пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Дмитрий Асратян, уполномоченный по правам ребёнка в РД Марина Ежова и другие.

 

 

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