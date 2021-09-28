ЗАМАНА - В Дагестанской таможне прошел День открытых дверей

В Дагестанской таможне прошел День открытых дверей

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28 сентября, 2021. Вторник 15:33
В Дагестанской таможне прошел День открытых дверей

День открытых дверей, который приурочен к 30-летию Федеральной таможенной службы РФ и Дню единства народов РД, прошел в республиканской таможне, пишет РИА "Дагестан".

В Дагестанской таможне прошел День открытых дверей
Общество

День открытых дверей посетили сотрудников таможни. Им показали деятельность мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Кроме того, кинологический отдел республиканской таможни провел экскурсию – гости узнали об особенностях работы кинологов, условиях жизни служебных собак.  Далее посетители увидели новый международный терминал в аэропорту Дагестана, в котором они смогли не только узнать много нового и интересного о работе таможенника, но и увидеть воочию процесс досмотра багажа и ручной клади.

 

 

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