День открытых дверей посетили сотрудников таможни. Им показали деятельность мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Кроме того, кинологический отдел республиканской таможни провел экскурсию – гости узнали об особенностях работы кинологов, условиях жизни служебных собак. Далее посетители увидели новый международный терминал в аэропорту Дагестана, в котором они смогли не только узнать много нового и интересного о работе таможенника, но и увидеть воочию процесс досмотра багажа и ручной клади.