Состояние самого богатого человека в мире выросло на 1,89% и теперь оценивается в 203,4 млрд долларов. На 2 месте находится Безос (197,7 млрд долларов), 3 место — глава Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (175,7 млрд).
В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2021. Вторник 14:14
Глава Amazon Джефф Безос уступил основателю Tesla Илону Маску лидерство в рейтинге Forbes Real-Time, который отслеживает состояние самых богатых людей мира в реальном времени, пишет "Лента.ру".
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