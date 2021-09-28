ЗАМАНА - Участники форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики»

Участники форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики»

Автор
28 сентября, 2021. Вторник 13:39
Участники форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики»

Участники Международного молодежного форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики» Марией Якунчиковой, которая поделилась о том, какие льготы дает волонтерная работа активных молодых людей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на министерство молодежи региона.

Участники форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики»
Общество

Начиная выступление, глава молодежного ведомства Дагестана Камил Саидов поблагодарил представителей ВОД «Волонтеры-медики» за участие в борьбе с коронавирусной эпидемией. Он заметил, что примерно 700 волонтеров-медиков работали в «красных зонах» ковидных больниц.

В свою очередь Мария Якунчикова рассказала зрителям, почему ядро молодежной политики заключается в развитии лидерских качеств.

«Важно, чтобы волонтер мог находить общий язык с разными типами людей, вести разговор с ровесниками и ориентироваться в ситуации», – заявила председатель ВОД «Волонтеры-медики».

 

Прочитано 32 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top