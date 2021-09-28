Участники Международного молодежного форума «Каспий – 2021» встретились с председателем ВОД «Волонтеры-медики» Марией Якунчиковой, которая поделилась о том, какие льготы дает волонтерная работа активных молодых людей, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на министерство молодежи региона.

Начиная выступление, глава молодежного ведомства Дагестана Камил Саидов поблагодарил представителей ВОД «Волонтеры-медики» за участие в борьбе с коронавирусной эпидемией. Он заметил, что примерно 700 волонтеров-медиков работали в «красных зонах» ковидных больниц.

В свою очередь Мария Якунчикова рассказала зрителям, почему ядро молодежной политики заключается в развитии лидерских качеств.

«Важно, чтобы волонтер мог находить общий язык с разными типами людей, вести разговор с ровесниками и ориентироваться в ситуации», – заявила председатель ВОД «Волонтеры-медики».