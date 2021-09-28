Религиозные деятели были представлены участником главной религиозной организации иудейских общин Дагестана Борисом Ханукаевым, главой молодежного и миссионерского отделов Ставропольской епархии иереем Антонием и главой отдела просвещения Муфтията Дагестана Даниялом Умаиловым.
В своих обращениях представители конфессий поведали о необходимости поддерживать общечеловеческие ценности, уважать и позитивно относиться друг к другу и к представителям других религий вне зависимости от их национальной принадлежности.