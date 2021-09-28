ЗАМАНА - Представители основных мировых конфессий встретились с участниками межрелигиозного форума в Дагестане

Представители основных мировых конфессий встретились с участниками межрелигиозного форума в Дагестане

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28 сентября, 2021. Вторник 13:28
Представители основных мировых конфессий встретились с участниками межрелигиозного форума в Дагестане

С участниками 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума встретились представители 3-х главных религий: иудаизма, христианства и ислама, которые поговорили со зрителями на тему сохранения традиционных и общечеловеческих ценностей.

Представители основных мировых конфессий встретились с участниками межрелигиозного форума в Дагестане
Общество

Религиозные деятели были представлены участником главной религиозной организации иудейских общин Дагестана Борисом Ханукаевым, главой молодежного и миссионерского отделов Ставропольской епархии иереем Антонием и главой отдела просвещения Муфтията Дагестана Даниялом Умаиловым.

В своих обращениях представители конфессий поведали о необходимости поддерживать общечеловеческие ценности, уважать и позитивно относиться друг к другу и к представителям других религий вне зависимости от их национальной принадлежности.

 

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