ЗАМАНА - Дагестанцам рассказали, как выйти из бедности

Дагестанцам рассказали, как выйти из бедности

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28 сентября, 2021. Вторник 12:06
Дагестанцам рассказали, как выйти из бедности

Министр труда и соцразвития Изумруд Мугутдинова рассказала в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» как  дагестанцы могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства и или начала собственного дела.

Дагестанцам рассказали, как выйти из бедности
Общество

Мугутдинова уверена, что социальный контракт поможет дагестанцам выйти на самообеспечение и избавиться от бедности.

Подробнее – здесь.

 

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