Мугутдинова уверена, что социальный контракт поможет дагестанцам выйти на самообеспечение и избавиться от бедности.
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Министр труда и соцразвития Изумруд Мугутдинова рассказала в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» как дагестанцы могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства и или начала собственного дела.
Мугутдинова уверена, что социальный контракт поможет дагестанцам выйти на самообеспечение и избавиться от бедности.
Подробнее – здесь.
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