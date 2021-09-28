Дагестанцам рассказали, как выйти из бедности

Министр труда и соцразвития Изумруд Мугутдинова рассказала в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» как дагестанцы могут воспользоваться социальным контрактом для трудоустройства и или начала собственного дела.