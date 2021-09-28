Рейсы стартуют со 2 ноября. Полеты будут проводиться 2 раза в неделю — по вторникам и субботам. Они будут осуществляться авиакомпанией Nordwind (совместно с Pegas Fly). Самолеты — Embraer 190 — располагают 110 местами.
Прямые рейсы в Махачкалу открываются из аэропорта Нижнего Новгорода
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2021. Вторник 10:14
Жители Нижнего Новгорода совсем скоро смогут летать без пересадок в Махачкалу — из аэропорта имени В. П. Чкалова запускаются прямые рейсы в горную столицу.
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