ЗАМАНА - Прямые рейсы в Махачкалу открываются из аэропорта Нижнего Новгорода

Прямые рейсы в Махачкалу открываются из аэропорта Нижнего Новгорода

Автор
28 сентября, 2021. Вторник 10:14
Прямые рейсы в Махачкалу открываются из аэропорта Нижнего Новгорода

Жители Нижнего Новгорода совсем скоро смогут летать без пересадок в Махачкалу — из аэропорта имени В. П. Чкалова запускаются прямые рейсы в горную столицу.

Прямые рейсы в Махачкалу открываются из аэропорта Нижнего Новгорода
Общество

Рейсы стартуют со 2 ноября. Полеты будут проводиться 2 раза в неделю — по вторникам и субботам. Они будут осуществляться авиакомпанией Nordwind (совместно с Pegas Fly). Самолеты — Embraer 190 — располагают 110 местами.

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top