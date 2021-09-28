Названы сроки окончания эпидемии коронавируса

Как он заметил, эпидемия будет идти не меньше года. Тимаков добавил, что говорить о возможности возвращения к прошлому образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заражаемости, когда станет ясно, насколько коронавирус привык к среде и как он трансформируется.