ЗАМАНА - Названы сроки окончания эпидемии коронавируса

Названы сроки окончания эпидемии коронавируса

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28 сентября, 2021. Вторник 09:54
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил возможность скорого окончания коронавирусной эпидемии. Об этом информирует РИА Новости.

Названы сроки окончания эпидемии коронавируса
Общество

Как он заметил, эпидемия будет идти не меньше года. Тимаков добавил, что говорить о возможности возвращения к прошлому образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заражаемости, когда станет ясно, насколько коронавирус привык к среде и как он трансформируется.

 

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