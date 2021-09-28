Как он заметил, эпидемия будет идти не меньше года. Тимаков добавил, что говорить о возможности возвращения к прошлому образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заражаемости, когда станет ясно, насколько коронавирус привык к среде и как он трансформируется.
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса
- Автор Мадина
- 28 сентября, 2021. Вторник 09:54
Врач-инфекционист Евгений Тимаков оценил возможность скорого окончания коронавирусной эпидемии. Об этом информирует РИА Новости.
Последнее от Мадина
- Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане
- Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане
- Сергей Меликов вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
- Сергей Меликов вручил денежные сертификаты победителям и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио
- В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе