Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане

Заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в работе круглого стола по вопросам развития виноградарства и виноделия, проходившего на площадке винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» в городе Новороссийске. Мероприятие прошло при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет РИА "Дагестан".

Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем обращении описал изменения в виноградарстве и виноделии Дагестана после принятия федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии», а также о состоянии сферы в общем. Как он заметил, поправки в законодательстве дали ощутимый дополнительный импульс к развитию этой области. Абдулмуслимов отметил необходимость постройки питомников по выращиванию саженцев винограда. Он рассказал, что каждый год в Дагестане требуется высаживать до 4 миллионов саженцев. Подробнее можно прочитать тут.