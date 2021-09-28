ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане

Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане

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28 сентября, 2021. Вторник 09:47
Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане

Заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в работе круглого стола по вопросам развития виноградарства и виноделия, проходившего на площадке винодельческой компании «Абрау-Дюрсо» в городе Новороссийске. Мероприятие прошло при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, пишет РИА "Дагестан".

Абдулмуслим Абдулмуслимов на круглом столе СовФеда рассказал о состоянии виноградарства и виноделия в Дагестане
Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов в своем обращении описал изменения в виноградарстве и виноделии Дагестана после принятия федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии», а также о состоянии сферы в общем. Как он заметил, поправки в законодательстве дали ощутимый дополнительный импульс к развитию этой области. Абдулмуслимов отметил необходимость постройки питомников по выращиванию саженцев винограда. Он рассказал, что каждый год в Дагестане требуется высаживать до 4 миллионов саженцев. Подробнее можно прочитать тут.

 

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