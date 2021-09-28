Мэр Махачкалы встретился с известным финским архитектором Маркком Лангом

Накануне руководитель города Махачкала Салман Дадаев посетил встречу с известным архитектором из Финляндии Маркку Лангом, прибывшим в город. Об этом передается на сайте газеты «Махачкалинские известия».

Дадаев пригласил Ланга на прогулку по Эльтавскому лесу, в котором запланировано создать лесопарковую зону. Стоит напомнить, что в период 2019-2021 годов власти муниципалитета через суды вернули Махачкале примерно 3,4 га леса, еще 10 га юристы администрации пытаются отстоять в судебных инстанциях. Весной 2021 года лес обзавелся статусом особо охраняемой территории местного значения.