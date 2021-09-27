В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум

Участники форума посмотрели фильмы о Дагестане и о Международном межрелигиозном молодежном форуме, который был проведен в прошлом году. Фильмы продемонстрировали зрителям богатую историю Дагестана. Первый день мероприятия был завершен тренингами на командообразование, после которых все смогли отдохнуть и начать подготовку к официальному открытию 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума. Нужно напомнить, что 27 сентября в детском лагере «Солнечный берег» будет идти официальное открытие 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума.