ЗАМАНА - В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум

В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум

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27 сентября, 2021. Понедельник 14:50
В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум

Вчера, 26 сентября, Международный межрелигиозный молодежный форум начал свою работу, информирует пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, пишет "МирМол".

В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум
Общество

Участники форума посмотрели фильмы о Дагестане и о Международном межрелигиозном молодежном форуме, который был проведен в прошлом году. Фильмы продемонстрировали зрителям богатую историю Дагестана.  Первый день мероприятия был завершен тренингами на командообразование, после которых все смогли отдохнуть и начать подготовку к официальному открытию 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума. Нужно напомнить, что 27 сентября в детском лагере «Солнечный берег» будет идти официальное открытие 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума.

 

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