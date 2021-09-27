Участники форума посмотрели фильмы о Дагестане и о Международном межрелигиозном молодежном форуме, который был проведен в прошлом году. Фильмы продемонстрировали зрителям богатую историю Дагестана. Первый день мероприятия был завершен тренингами на командообразование, после которых все смогли отдохнуть и начать подготовку к официальному открытию 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума. Нужно напомнить, что 27 сентября в детском лагере «Солнечный берег» будет идти официальное открытие 8-го Международного межрелигиозного молодежного форума.
В Дагестане начал свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 14:50
Вчера, 26 сентября, Международный межрелигиозный молодежный форум начал свою работу, информирует пресс-служба Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, пишет "МирМол".