ЗАМАНА - В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 13:15
В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

8-й Международный межрелигиозный молодежный форум стартовал в Дагестане вчера, 26 сентября.

В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум
Общество

В мероприятии, которое будет идти до 3 октября, поучаствуют больше 150 человек, рассказали корреспондентам в пресс-службе министерства по нацполитике и делам религий региона. По сведениям организаторов форума, главной его целью является предоставление молодым людям условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного времяпрепровождения, а также знакомство с практиками других субъектов России и ближнего зарубежья в области профилактики идеологии терроризма.

Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 39 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top