В мероприятии, которое будет идти до 3 октября, поучаствуют больше 150 человек, рассказали корреспондентам в пресс-службе министерства по нацполитике и делам религий региона.
По сведениям организаторов форума, главной его целью является предоставление молодым людям условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного времяпрепровождения, а также знакомство с практиками других субъектов России и ближнего зарубежья в области профилактики идеологии терроризма.
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В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 13:15
8-й Международный межрелигиозный молодежный форум стартовал в Дагестане вчера, 26 сентября.
В мероприятии, которое будет идти до 3 октября, поучаствуют больше 150 человек, рассказали корреспондентам в пресс-службе министерства по нацполитике и делам религий региона.
По сведениям организаторов форума, главной его целью является предоставление молодым людям условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного времяпрепровождения, а также знакомство с практиками других субъектов России и ближнего зарубежья в области профилактики идеологии терроризма.
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