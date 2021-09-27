В Дагестане пройдет VIII Международный межрелигиозный молодежный форум

В мероприятии, которое будет идти до 3 октября, поучаствуют больше 150 человек, рассказали корреспондентам в пресс-службе министерства по нацполитике и делам религий региона. По сведениям организаторов форума, главной его целью является предоставление молодым людям условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного времяпрепровождения, а также знакомство с практиками других субъектов России и ближнего зарубежья в области профилактики идеологии терроризма.



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