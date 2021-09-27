ЗАМАНА - Площадь самого крупного в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Площадь самого крупного в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

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27 сентября, 2021. Понедельник 08:35
Площадь самого крупного в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Площадь самого крупного в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в 2021 году увеличат до 1 тысяч га. В этом сезоне запланировано посадить новые саженцы на площади 400 га, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.

Площадь самого крупного в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га
Общество

"На данный момент Дагестан является лидером по скорости посадки фундука. Самый крупный сад находится в хозяйстве ООО "Полоса" - это 600 га, которые были высажены по лучшим современным технологиям. К сезонной высадке выполнены все нужные работы, скоро будет посажено еще 400 га. В общем в 2021 году у этого хозяйства будет 1 тысяча га фундучных садов", - рассказал Шарипов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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