Площадь самого крупного в России сада фундука в 2021 году увеличат до 1 тыс. га

Автор Мадина

Площадь самого крупного в России сада фундука в Сулейман-Стальском районе Дагестана в 2021 году увеличат до 1 тысяч га. В этом сезоне запланировано посадить новые саженцы на площади 400 га, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя главы министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова.