ЗАМАНА - На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

Автор
27 сентября, 2021. Понедельник 08:29
На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

Лекция о лидерстве и социальных лифтах была проведена для членов Международного молодежного форума «Каспий-2021», проходившего на площадке базы отдыха «Прибой» в Избербаше, пишет издание "Молодежь Дагестана".

На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах
Общество

С участниками форума встретились победители конкурса управленцев «Лидеры России». Для форумчан они подготовили вдохновляющую речь о силе духа, творчестве и уверенности в себе. Подробнее можно прочитать тут.

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top