С участниками форума встретились победители конкурса управленцев «Лидеры России». Для форумчан они подготовили вдохновляющую речь о силе духа, творчестве и уверенности в себе. Подробнее можно прочитать тут.
На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 08:29
Лекция о лидерстве и социальных лифтах была проведена для членов Международного молодежного форума «Каспий-2021», проходившего на площадке базы отдыха «Прибой» в Избербаше, пишет издание "Молодежь Дагестана".
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