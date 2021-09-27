На форуме «Каспий – 2021» прошла лекция о лидерстве и социальных лифтах

Автор Мадина

Лекция о лидерстве и социальных лифтах была проведена для членов Международного молодежного форума «Каспий-2021», проходившего на площадке базы отдыха «Прибой» в Избербаше, пишет издание "Молодежь Дагестана".