ЗАМАНА - Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

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27 сентября, 2021. Понедельник 02:22
Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

Ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям будут поступать только на банковскую карту «Мир» или наличными с 1 октября текущего года, информируют в РИА Новости.

Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными
Общество

Если человек не хочет получать выплаты на карту или не может пользоваться банковской картой, то он сможет получить выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Изменения касаются тех, кому ранее поступали средства на банковские карты международных платежных систем.

 

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