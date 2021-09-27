Если человек не хочет получать выплаты на карту или не может пользоваться банковской картой, то он сможет получить выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Изменения касаются тех, кому ранее поступали средства на банковские карты международных платежных систем.
Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 02:22
Ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям будут поступать только на банковскую карту «Мир» или наличными с 1 октября текущего года, информируют в РИА Новости.
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