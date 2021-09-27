Россияне с октября смогут получать детские пособия только на карту «Мир» или наличными

Ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям будут поступать только на банковскую карту «Мир» или наличными с 1 октября текущего года, информируют в РИА Новости.

Если человек не хочет получать выплаты на карту или не может пользоваться банковской картой, то он сможет получить выплату наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Изменения касаются тех, кому ранее поступали средства на банковские карты международных платежных систем.