В ведомстве уточнили, что по состоянию на 16:10 по московскому времени, спасатели спустили тела на высоту 5100 метров. Последующий спуск проходил с помощью транспортной машины на гусеничном ходу.
Тела троих альпинистов спустили с Эльбруса
- Автор Мадина
- 27 сентября, 2021. Понедельник 01:14
Спасателям удалось спустить с вершины Эльбруса тела троих погибших туристов, пишет "Лента.ру".
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