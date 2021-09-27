Тела троих альпинистов спустили с Эльбруса

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 16:10 по московскому времени, спасатели спустили тела на высоту 5100 метров. Последующий спуск проходил с помощью транспортной машины на гусеничном ходу.