ЗАМАНА - В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

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26 сентября, 2021. Воскресенье 18:43
В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка

Региональная сельскохозяйственная ярмарка была проведена вчера, 25 сентября, в Дербенте на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, пишет РИА "Дагестан".

В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка
Общество

Ярмарка была проведена по инициативе администрации Дербента при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На мероприятии жители Дербента смогли приобрести различные продукты, цены на которые были ниже, чем в магазинах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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