Региональная сельскохозяйственная ярмарка была проведена вчера, 25 сентября, в Дербенте на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, пишет РИА "Дагестан".

Ярмарка была проведена по инициативе администрации Дербента при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

На мероприятии жители Дербента смогли приобрести различные продукты, цены на которые были ниже, чем в магазинах. Подробнее можно прочитать тут.