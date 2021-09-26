Ярмарка была проведена по инициативе администрации Дербента при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В Дербенте прошла Республиканская сельскохозяйственная ярмарка
- Автор Мадина
- 26 сентября, 2021. Воскресенье 18:43
Региональная сельскохозяйственная ярмарка была проведена вчера, 25 сентября, в Дербенте на улице 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, пишет РИА "Дагестан".
На мероприятии жители Дербента смогли приобрести различные продукты, цены на которые были ниже, чем в магазинах. Подробнее можно прочитать тут.
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