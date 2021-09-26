ЗАМАНА - В Кайтагском районе открыли памятную доску Ивану Бутурлину

В Кайтагском районе открыли памятную доску Ивану Бутурлину

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26 сентября, 2021. Воскресенье 18:31
В Кайтагском районе открыли памятную доску Ивану Бутурлину
Вчера, 25 сентября, в селе Маджалис Кайтагского района прошло праздничное открытие мемориальной доски великому полководцу России Ивану Бутурлину, а также отремонтированной улицы, названной в его честь, пишет РИА "Дагестан".
В Кайтагском районе открыли памятную доску Ивану Бутурлину
Общество

Всех гостей встретил руководитель МР «Кайтагский район» Алим Темирбулатов, дабы вместе прийти на место мероприятия, где собрались жители села, школьники и учителя, сотрудники организаций и учреждений района.

Начиная праздничное мероприятие, Алим Темирбулатов поприветствовал всех гостей и жителей села, заметив, что мероприятие посвящено одному из сподвижников Петра I, являвшегося главой следственной канцелярии императора, Бутурлину Ивану Ивановичу. Подробнее можно прочитать тут.

 

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