Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»

Глава министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева выступила с речью «Христианство в Дагестане: от истоков к современности» на конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур», которая проходила в рамках Дней духовной культуры РФ в Сербии, пишет РИА "Дагестан".

Как заметила Бутаева, Республика Дагестан – это многонациональный и многоконфессиональный регион, в котором христианство занимает 2-е место по количеству последователей. Глава министерства добавила, что не только страна, но и сами дагестанцы активно работают над сохранением межнационального и межконфессионального мира в регионе. Подробнее можно прочитать тут.