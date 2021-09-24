ЗАМАНА - Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»

Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»

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24 сентября, 2021. Пятница 13:35
Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»

Глава министерства культуры Дагестана Зарема Бутаева выступила с речью «Христианство в Дагестане: от истоков к современности» на конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур», которая проходила в рамках Дней духовной культуры РФ в Сербии, пишет РИА "Дагестан".

Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»
Общество

Как заметила Бутаева, Республика Дагестан – это многонациональный и многоконфессиональный регион, в котором христианство занимает 2-е место по количеству последователей. Глава министерства добавила, что не только страна, но и сами дагестанцы активно работают над сохранением межнационального и межконфессионального мира в регионе. Подробнее можно прочитать тут.

 

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