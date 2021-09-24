«Состояние Бекмансурова на данный момент лучше, чем было изначально. Он в сознании», — сообщила Крутень.
Пермский стрелок пришел в сознание
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 13:28
Состояние Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в пермском вузе, стало лучше, сейчас он в сознании. Об этом рассказала руководительница регионального Минздрава Анастасия Крутень, информируют РИА Новости.
Последнее от Мадина
- Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»
- Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»
- Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос
- Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД
- Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана