ЗАМАНА - Пермский стрелок пришел в сознание

Пермский стрелок пришел в сознание

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24 сентября, 2021. Пятница 13:28
Пермский стрелок пришел в сознание

Состояние Тимура Бекмансурова, который открыл стрельбу в пермском вузе, стало лучше, сейчас он в сознании. Об этом рассказала руководительница регионального Минздрава Анастасия Крутень, информируют РИА Новости.

Пермский стрелок пришел в сознание
Общество

«Состояние Бекмансурова на данный момент лучше, чем было изначально. Он в сознании», — сообщила Крутень.

 

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