ЗАМАНА - Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос

Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос

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24 сентября, 2021. Пятница 13:20
Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос

Российские школьники и их родители смогут отправить послание в космос весной следующего года. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников и отправить свое имя, текст или фотографию. Об этом пишет ТАСС.

Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос
Общество

Такая акция даст возможность каждому россиянину остаться в истории и в какой-то степени "оказаться" в космосе. Подобные акции проходят не в первый раз, например, марсоход корпорации Nasa оставил на красной планете больше 10 млн имен людей со всей Земли.

 

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