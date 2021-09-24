Такая акция даст возможность каждому россиянину остаться в истории и в какой-то степени "оказаться" в космосе.
Подобные акции проходят не в первый раз, например, марсоход корпорации Nasa оставил на красной планете больше 10 млн имен людей со всей Земли.
Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос
- Автор Мадина
- 24 сентября, 2021. Пятница 13:20
Российские школьники и их родители смогут отправить послание в космос весной следующего года. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников и отправить свое имя, текст или фотографию. Об этом пишет ТАСС.
Такая акция даст возможность каждому россиянину остаться в истории и в какой-то степени "оказаться" в космосе.
Подобные акции проходят не в первый раз, например, марсоход корпорации Nasa оставил на красной планете больше 10 млн имен людей со всей Земли.
Последнее от Мадина
- Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»
- Министр культуры Дагестана приняла участие в конференции «Православие – фундамент русской и сербской культур»
- Пермский стрелок пришел в сознание
- Сергей Меликов досрочно созвал заседание Народного Собрания РД
- Сайгидпаша Умаханов освобожден от должности советника главы Дагестана