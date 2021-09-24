Весной 2022 года школьники России смогут отправить послание в космос

Российские школьники и их родители смогут отправить послание в космос весной следующего года. Чтобы принять участие в акции, необходимо зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников и отправить свое имя, текст или фотографию. Об этом пишет ТАСС.