ЗАМАНА - Первый школьный технопарк «Кванториум» открыли в Махачкале

Первый школьный технопарк «Кванториум» открыли в Махачкале

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23 сентября, 2021. Четверг 16:47
Первый школьный технопарк «Кванториум» открыли в Махачкале

Заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев сегодня, 23 сентября, поучаствовал в открытии первого школьного технического парка «Кванториум» на базе школы №61 в Махачкале.

Первый школьный технопарк «Кванториум» открыли в Махачкале
Общество

Технопарк появился в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». В церемонии открытия участвовал глава Махачкалы Салман Дадаев, первый заместитель министра образования и науки Дагестана Магомед Абидов.  Гостям открытия провели экскурсию по технопарку, рассказали о всех программах и показали свои изобретения.

 

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