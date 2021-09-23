Первый школьный технопарк «Кванториум» открыли в Махачкале

Заместитель премьер-министра РД Мурад Казиев сегодня, 23 сентября, поучаствовал в открытии первого школьного технического парка «Кванториум» на базе школы №61 в Махачкале.

Технопарк появился в рамках федеральной программы «Современная школа» нацпроекта «Образование». В церемонии открытия участвовал глава Махачкалы Салман Дадаев, первый заместитель министра образования и науки Дагестана Магомед Абидов. Гостям открытия провели экскурсию по технопарку, рассказали о всех программах и показали свои изобретения.

