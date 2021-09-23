ЗАМАНА - Умер создатель первой атомной подлодки СССР

Умер создатель первой атомной подлодки СССР

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23 сентября, 2021. Четверг 15:49
Умер создатель первой атомной подлодки СССР

Один из конструкторов первой советской атомной подлодки К-3 «Ленинский комсомол», основной создатель конструкторского бюро «Малахит» Радий Шмаков скончался на 91-м году жизни. Об этом информируют в четверг, 23 сентября, пишет "Лента.ру".

Умер создатель первой атомной подлодки СССР
Общество

«Совет Клуба подводников соболезнует родным и коллегам Радия Анатольевича», — сообщается в тексте.

 

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