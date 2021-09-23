В Кремле ответили на вопрос о новом локдауне в России из-за COVID-19

Автор Мадина

На сегодняшний день нет каких-то решений о новом карантине в России из-за ситуации с коронавирусом. Так на такой вопрос представителей СМИ ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.