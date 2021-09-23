«По крайней мере на федеральном уровне, на уровне администрации главы страны каких-то разговоров на такую тему не наблюдается», — заметил Песков.
В Кремле ответили на вопрос о новом локдауне в России из-за COVID-19
- Автор Мадина
- 23 сентября, 2021. Четверг 15:34
На сегодняшний день нет каких-то решений о новом карантине в России из-за ситуации с коронавирусом. Так на такой вопрос представителей СМИ ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
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